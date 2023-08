Infos über Photovoltaik-Anlagen Erste Solarparty in Bissendorf: Austausch zwischen Nachbarn und Profis Von Henrike Laing | 08.08.2023, 10:29 Uhr | Update vor 40 Min. In lockerer Runde können sich Interessierte bei der ersten Solarparty in Bissendorf zum Thema Photovoltaik-Anlagen austauschen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Tupperparty war gestern: An diesem Mittwoch, 23. August, findet in Bissendorf-Nemden die erste Solarparty statt. Dabei wird in lockerem Rahmen die Funktionsweise einer Solaranlage erklärt.