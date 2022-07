Unfallstelle in der Nähe des Königstreffens im Bissendorfer Ortsteil Schledehausen, wo es in der Nacht zu Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen ist. Ein Auto fuhr in eine Gruppe von drei Männern, die am Straßenrand gingen. Ein 38-Jähriger wurde

FOTO: Michael Gründel up-down up-down