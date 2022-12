Eine Trüffel-Tour in Schledehausen mit anschließender Verköstigung (hier ein Foto vom Schweizer Trüffelmarkt) wollte die Eventagentur „Die Nachtwächter“ anbieten - doch daraus wird nichts. Symbolfoto: dpa/Valentin Flauraud up-down up-down Genehmigung verschlafen Landkreis untersagt Trüffel-Touren in Schledehausen Von Johanna Kollorz | 12.12.2022, 12:00 Uhr

Seit Jahresbeginn ist unter dem Namen „Die Nachtwächter“ ein neuer Anbieter für Erlebnistouren und Stadtführungen in Osnabrück, und neuerdings auch in Oldenburg, aktiv. Ende November wollte das junge Unternehmen erstmals eine Tour mit Trüffelsuche und Verkostung in Bissendorf-Schledehausen durchführen. Dieses Vorhaben wurde jedoch vom Landkreis Osnabrück untersagt.