Auf der Freifläche an der Osnabrücker Straße möchte die Gemeinde Bissendorf das neue Feuerwehrhaus bauen. FOTO: Robert Schäfer Auch neues Feuerwehrhaus geplant Entsteht am Ortseingang von Bissendorf ein 16 Meter hoher Gastank? Von Robert Schäfer | 27.05.2022, 11:42 Uhr

Ein neues Feuerwehrhaus und ein 16 Meter hoher Gastank sollen in den kommenden Jahren am Ortseingang von Bissendorf entstehen. Entsprechende Anträge kommen jetzt in die Ausschüsse und den Rat.