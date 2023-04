Elli und Heiner Neumann im April 2023. In der Hand: Ein Foto von ihrer kirchlichen Hochzeit in Achelriede vor 65 Jahren. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Das Fußballfieber brachte alles ins Rollen Elli und Heiner Neumann aus Bissendorf sind seit 65 Jahren verheiratet Von Johanna Kollorz | 17.04.2023, 06:45 Uhr

Als Heinrich Neumann Elfriede Stellmacher 1958 am Fußballplatz in Bokel bei Bremerhaven begegnete, ging er in die Offensive - mit Erfolg. Am Montag, 17. April, feiern die Eheleute aus Wissingen nun ihren 65. Hochzeitstag, die „Eiserne Hochzeit“.