Gemeinsam mit ihrer Band bespielten die „Dorfrocker“ Tobias, Markus und Philipp (von links) Freitagabend den gut besuchten Kurgarten Schledehausen. FOTO: Birgit Greiwe-Raseck „Dorfrocker“ locken circa 800 Gäste Drei Tage Programm im Kurgarten: MGV Schledehausen zufrieden mit Jubiläum Von Johanna Kollorz | 13.06.2022, 13:26 Uhr

Hinter den Sangesbrüdern des MGV Schledehausen von 1881 liegen drei straffe Tage Festprogramm. Zum Auftakt des 140-jährigen Bestehens (plus eins) lockten die Dorfrocker am Freitag circa 800 Gäste in den Kurgarten.