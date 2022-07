Dieses Ereignis ist in Vergessenheit geraten und den Nachkriegsgenerationen kaum bekannt. Jetzt mahnen die Autoren Paul Walter Wahl und Horst Denke in einem Buch die Auseinandersetzung an – auch zehn Jugendliche beteiligen sich. Sie holten Zeitzeugen vor Kamera und Mikrofon. Vorgestellt werden das Buch „Bombenangriff auf Schledehausen – 6. Oktober 1942“ und der Film am Freitag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr in Hünerbeins Posthotel, Schledehausen.