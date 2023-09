Schaufensterscheibe zerstört Gewerbsmäßiger Fahrraddiebstahl: 20 E-Bikes bei Schriewer in Bissendorf geklaut Von Jean-Charles Fays | 17.09.2023, 13:47 Uhr Dieses Mal traf es nicht „Rad-Sport Schriewer“ in Hilter, sondern das „Fahrzeug-Center Schriewer“ in Bissendorf. Etwa 20 E-Bikes wurden gestohlen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Mindestens zum dritten Mal in diesem Jahr sind bei einem Fahrradladen im Landkreis Osnabrück mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Dieses Mal traf es nicht – wie zuletzt – „Rad-Sport Schriewer“ in Hilter, sondern das „Fahrzeug-Center Schriewer“ in Bissendorf.