Selbstgemachte Artikel in Bissendorf Malina Buntrock und Gina Linkohr betreiben neue Selbstbedienungsschränke in Schledehausen Von Laura Nowak | 22.09.2023, 18:02 Uhr Malina Buntrock eröffnet am Wochenende ihren Deko-Schrank. Foto: Laura Nowak

Sie kleben, plotten und nähen: Malina Buntrock und Gina Linkohr verkaufen ihre Dekoartikel seit Neustem in Schledehausen in Schränken an der Straße. Gina wurde dabei gleich am Anfang die komplette Ware gestohlen – allerdings mit Happy End.