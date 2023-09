27-jährige Studentin Clara Greiwe ist neue Ortsvorsteherin von Bissendorf-Linne

In diesem Artikel erfährst Du: was Claras Aufgaben als Ortsvorsteherin sind

warum sie sich in diesem Amt engagiert

was ihre Mitgliedschaft in der CDU damit zu tun hat

„Ich hätte nicht gedacht, dass das so weite Kreise zieht“, sagt Clara Greiwe. Doch dass die 27-Jährige im Juli die Nachfolge von Dirk Westrup als Ortsvorsteherin angetreten hat, hat sich schon herumgesprochen. Ist eine Straße marode oder etwas am Dorfplatz kaputt? Dann gibt Clara diese Information an die Gemeinde weiter.

Mehr Informationen: Wer sind die Ortsvorsteher in der Gemeinde Bissendorf? größer als Größer als Zeichen Die Ortsvorsteher der Gemeinde Bissendorf sind: Ralf Beckemeyer (Nemden,), Mara Bullerdieck (Wulften), Lisa Düsterberg (Bissendorf), Clara Greiwe (Linne), Volker Klausing (Wissingen), Roland Köcher (Wersche), Boris Lange (Natbergen), Dirk Lechtenbrink (Uphausen-Eistrup), Klaus Mendrina (Schledehausen/Schelenburg), Gustav Niehaus (Holte/Himbergen), Hans-Dieter Schleibaum (Jeggen), Rüdiger Tellmann (Waldmark), Jürgen Wiesehahn (Ellerbeck).

Insgesamt gibt es in der Gemeinde 13 Ortsvorsteher. Die Partei, die bei der Kommunalwahl die Mehrheit in der Ortschaft bekommt, stellt auch den Ortsvorsteher, in Linne daher die CDU. Clara ist seit Anfang des Jahres Mitglied, sagt aber: „Als Ortsvorsteherin steht die Ortschaft Linne im Vordergrund. Es geht nicht um Parteizugehörigkeit, sondern um das Ehrenamt.“

Mit dem Ehrenamt den neuen Wohnort kennenlernen

Clara studiert Grundschullehramt und arbeitet nebenbei als Vertretungslehrerin. Gebürtig kommt sie aus Osnabrück, wegen ihres Freundes zog sie um, „vom Schlosswall direkt nach Schledehausen“, sagt sie. Eigentlich wollten sie sich mit dem Kauf eines Eigenheims noch Zeit lassen, doch dann entdeckten sie ihr Haus in Linne und schlugen zu. Clara fühlt sich wohl, ihr gefällt die Nachbarschaft – man kenne sich und helfe einander.

„Ich wollte das Amt übernehmen, um mehr ins Ortsgeschehen reinzukommen“, sagt sie. Und das klappt: Zu ihren Aufgaben gehört es auch, bei Geburtstagen ab dem 80. Lebensjahr und Hochzeitsjubiläen Glückwünsche zu überbringen. „Es ist schön, die Leute kennenzulernen“, sagt Clara. Zweimal im Jahr, an Heiligabend und Silvester, wird sie zudem eine Tradition fortführen und die Linner Glocke läuten.

In vielen Vereinen engagiert

Mit Engagement kennt sie sich aus. „Ich mag Freizeitstress“, sagt Clara. Sie war jahrelang die Osnabrücker Delegierte der Jugendhanse und vertrat die Stadt im Ausland. Jetzt ist Clara im Heimat- und Verkehrsverein von Schledehausen, im Schützenverein Schledehausen, gibt Nachhilfe, spielt bei den Sportfreunden Schledehausen Fußball und ist Teil des Festausschusses.

Mit dem Amt als Ortsvorsteherin ist nun noch eine Aufgabe hinzugekommen. Doch die sei durchweg erfreulich, sagt Clara: „Mein bisheriger Eindruck ist, dass in Linne eine allgemeine Zufriedenheit herrscht.“