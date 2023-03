Mitte März kommt das Stadtteilauto nach Bissendorf. Mona Berstermann, Bürgermeister Guido Halfter und Nicklas Monte stellen das Konzept am 14. März im Bürgersaal vor. Foto: Robert Schäfer up-down up-down Kleinwagen, E-Auto und geräumiger Van Carsharing startet: Wie kommt man in Bissendorf an ein Stadtteilauto? Von Robert Schäfer | 01.03.2023, 11:47 Uhr

In zwei Wochen startet das Stadtteilauto in Bissendorf. Die ersten drei Fahrzeuge werden in Bissendorf, Schledehausen und Wissingen stehen. Für das eine E-Auto fehlt allerdings noch eine Ladesäule.