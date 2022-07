Freier Wurf: Tim Brauner gegen Hastedt. FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Bundesliga winkt 42:41 – Bissendorfs Talente wahren Chance Von Sportredaktion | 14.04.2013, 18:28 Uhr

Mit tollem Offensivspiel und einem strahlenden 42:41-Erfolg (24:21) gegen den Hastedter TSV haben die A-Junioren-Handballer des TV Bissendorf-Holte am vorletzten Spieltag der Saison in der Bundesliga die Chance auf die direkte Qualifikation für die nächste Spielzeit in der Topliga gewahrt.