Fester Brauch war es seinerzeit auch, für den Verstorbenen zu läuten. Ein Amt, das in örtlichen Bauerschaften wie Linne, Ellerbeck und Jeggen von Generation zu Generation weitergegeben wurde und auch bis heute besteht.

„Kötter zählten nicht darunter und durften auch nicht den Leichenwagen fahren“, so Wahl, der beim Informationsaustausch erfuhr, dass „Gesinde“, das jahrzehntelang auf dem Hof tätig war, aber häufig einen Platz auf den einst weitverbreiteten Erbbegräbnisstätten erhielt.

Dass der erste Nachbar rechter Hand auch beim aktuellen Thema eine entscheidende Rolle spielte, wurde schnell klar. So ging dieser früher als „Likbitter“ (Leichenbitter) von Haus zu Haus und kümmerte sich ehrenhalber um alle Beerdigungsangelegenheiten.

Seit September 2005 lädt die Geschichtswerkstatt interessierte Bürger zum Frage-Antwort-Spiel rund um heimatkundlich geprägte Themen. Dabei kamen bereits zahlreiche Erfindungen, verschiedene Mundarten und Dialekte, das Schlachtefest, die Flüchtlingszuwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg, Einkaufsgewohnheiten vergangener Tage und der damalige Alltag in Dorfschulen oder der Nachbarschaft zur Sprache.

Nach Aussage einiger Anwesenden war es in der Region bis Anfang der 50er-Jahre üblich, die Verstorbenen auf der zuvor geschrubbten und mit Grün bekränzten Diele aufzubahren. Im Anschluss an die Aussegnung stand der Trauergemeinde nicht selten ein langer Fußmarsch bevor.

„Ob Klein, ob Groß – alle liefen hinter dem Leichenwagen her. Die Männer trugen schwarze Anzüge und Zylinder und, an der Kirche angelangt, wurde immer wieder das Vaterunser gebetet“, erinnerte sich Irmgard Reiffenschneider.

Als das Wissen um den Verbleib alter Grabsteine des 1942 aufgelösten alten Kirchhofs und den ebenfalls längst nicht mehr existierenden Bergfriedhof auf dem Gelände des alten Sanatoriums ausgetauscht war, folgte eine abschließende Bitte: „Sucht zu Hause mal in euren Zigarrenkisten nach alten Fotos. Damit könnt ihr euch unsterblich machen“, so Wahl. Hintergrund: Im Herbst 2012 plant der Heimatforscher unter dem Titel „Den häv ick süms noch föhrt“ (Den hab ich selbst noch gefahren) eine umfassende, auf das alte Kirchspiel zugeschnittene Veröffentlichung, in die er sicher auch die eine oder andere Erkenntnis der Geschichtswerkstatt einfließen lassen wird.