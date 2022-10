An der Star-Tankstelle in Schledehausen sind die Spuren des Blitzeinschlags noch Tage später deutlich sichtbar. Bis alle Schäden beseitigt sind, wird es vermutlich noch einige Wochen dauern. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down So geht es den Beteiligten Blitzeinschlag in Tankstelle: Schledehausen hat viel Glück gehabt Von Johanna Kollorz | 06.10.2022, 12:36 Uhr | Update vor 32 Min.

Während des schweren Unwetters am Wochenende traf ein Blitz die Tankstelle in Schledehausen, ein Autofahrer wurde leicht verletzt - Glück im Unglück. Was aber hätte alles passieren können? Eine Rekonstruktion der Ereignisse.