Bei einem Workshop musizierten der Bläserchor Rulle und die Blaskapelle Bissendorf-Holte erstmalig gemeinsam. Dabei wurden sie von dem renommierten Komponisten und Arrangeur Thiemo Kraas angeleitet. FOTO: Christoph Beyer Workshop mit renommiertem Profi Bläser aus Rulle und Holte proben gemeinsam für Open-Air-Konzert Von Christoph Beyer | 28.05.2022, 08:05 Uhr

Unter Anleitung eines renommierten Profis gemeinsam musizieren - das setzten die Blaskapelle Bissendorf-Holte und der Bläserchor Rulle bei einem Orchester-Workshop nun in die Tat um. Dabei spielte auch die Vorbereitung für das Open-Air-Konzert „Ein Sommernachtstraum“ am 25. Juni in Rulle eine Rolle.