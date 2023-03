Fortschrittlicher Unterricht: Unter Anleitung von Techniklehrer Patrick Kreutzmann lernen die Schüler der Oberschule am Sonnensee in Bissendorf, Roboter zu programmieren. Jetzt wurde die Schule als „Smart School“ ausgezeichnet. Archivfoto: Robert Schäfer up-down up-down Auszeichnung in Berlin Digitale Vorreiter: Zwei Schulen aus der Region Osnabrück sind jetzt „Smart Schools“ Von Robert Schäfer | 28.03.2023, 14:02 Uhr

An der Oberschule Bissendorf und dem Osnabrücker Gymnasium In der Wüste wird vorbildliche digitale Bildungsarbeit geleistet. Dafür wurden die Schulen jetzt in Berlin ausgezeichnet.