Die Müllabfuhr in Bissendorf ist am Mittwoch teilweise entfallen. Symbolfoto: David Ebener/dpa up-down up-down In Bissendorf und Hilter Müllabfuhr ausgefallen – Gelbe Tonnen werden Samstag geleert Von Alexander Kruggel | 26.10.2022, 16:29 Uhr

Wie die Awigo informierte, ist das Abholen von Gelben Säcken am Mittwoch in mehreren Bissendorfer Ortsteilen sowie in Hilter ausgefallen. Das soll bald nachgeholt werden.