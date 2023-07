Freuen sich nach drei Jahren Pause auf einen Neustart der Bissendorfer Reitertage: Wilhelm Kleine, Vorsitzender des Reit- und Fahrverein Horsa, Carina Hölscher, die mit ihrem erst vier Jahre alten Pferd „Fritzi“ erstmals in der A-Dressur startet, und Schriftführern Alina Tölle mit ihrem kleinen Sohn und Jack-Russel-Hündin „Kaya“. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Neustart nach drei Jahren Pause Bissendorfer Reitertage 2023: Das ist das Programm Von Johanna Kollorz | 26.07.2023, 17:29 Uhr

Am letzten Wochenende im Juli bestimmen die Reitertage das Geschehen in Bissendorf. Nach drei Jahren Pause findet das Traditionsturnier am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juli, erstmals nur noch an zwei Tagen statt.