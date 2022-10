Die Gemeinde Bissendorf möchte für das Belmer Windrad an der Gemeindegrenze eine Kompensation erhalten. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Windkraft-Anlage in Haltern Wallenhorst und Belm verdienen an einem Windrad – doch auch Bissendorf will Geld Von Hendrik Steinkuhl | 28.10.2022, 06:00 Uhr

Das Wallenhorster Unternehmen Depo hat in Belm an der Grenze zu Bissendorf ein Windrad errichtet. Die Kommunen Belm und Wallenhorst profitieren durch eine Beteiligung von der Anlage, während Bissendorf nicht gefragt wurde. Leer ausgehen will Bissendorfs Bürgermeister Halfter aber nicht.