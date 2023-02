An einer Bushaltestelle in Bissendorf sind ein Transporter und ein Auto verunglückt. Foto: NWM-TV up-down up-down Leerer Schulbus beteiligt Transporter und Mini-Cooper verunglücken in Bissendorf – sieben Verletzte Von Anke Schneider | 22.02.2023, 08:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Mittwochmorgen gegen 8.12 Uhr ist es an einer Bushaltestelle in Bissendorf zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden sieben Menschen zum Teil schwer verletzt.