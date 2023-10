Alles wird teurer? Nicht unbedingt. Die Gemeinde Bissendorf ändert die als „Wasserabgabensatzung“ bekannte „Satzung der Gemeinde Bissendorf über die Erhebung von Abgaben für die Wasserversorgung“ – und dabei wird es an einem wichtigen Punkt, dem erstmaligen Anschluss an das Bissendorfer Wassernetz, für die Bürger günstiger.

Im Vorfeld hatte die Gemeinde bei dem anerkannten Fachmann Hans-Jürgen Behrens aus Cloppenburg eine Neuberechnung des Wasserversorgungsbeitrags in Auftrag gegeben. Die in der Satzung bislang aufgeführten Preise von 2,70 Euro netto pro Quadratmeter sinken zum Jahreswechsel auf 2,15 Euro netto pro Quadratmeter.

Beitragssatz wird bei 2,17 Euro netto pro Quadratmeter fällig

Für die Kalkulation legt die Gemeinde jetzt den bisherigen Aufwand bis 2022 von knapp drei Millionen Euro – nach Abzug aller Zuschüsse gerechnet – und dem aktuellen Prognosezeitraum bis 2026 von fast 3,2 Millionen Euro zugrunde. So sind 6.170.012,17 Euro auf eine „Beitragsfähige Fläche“ von 2.837.367,22 qm zu verteilen. Der durch Behrens berechnete Beitragssatz werde daher bei 2,17 Euro netto pro Quadratmeter fällig. Die Gemeinde passt in ihrer neuen Satzung diesen Preis noch einmal um zwei Cent nach unten an.

Aber wie kommt der Fachmann auf diese „Beitragsfähige Flächen“? Für die Erschließung von Grundstücken sind grundsätzlich Beiträge an den Versorgungsträger zu entrichten. Als Verteilungsmaßstab kann die Gemeinde dabei die Art und das Maß der Nutzung, die Grundstücksfläche oder die Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage nutzen. Bissendorf hat sich für die Grundstücksfläche entschieden.

Deutliche Entlastung

Hier werden dann die bebaubaren Flächen und die rechtlich mögliche Geschosszahlen aus den Bebauungsplänen herangezogen. Dabei werden Grundstücke mit höchstens eingeschossiger Bebauung mit 100 Prozent des Satzes, jene mit höchstens zweigeschossiger Baumöglichkeit mit 160 Prozent und die mit maximal viergeschossiger Bebaubarkeit mit 280 Prozent berechnet.

Eine einfache Berechnung: Bei einem 1000 Quadratmeter Grundstück müssen im ersten Fall 2150 Euro statt 2700 Euro, bei zwei Geschossen 3440 Euro statt 4320 Euro und bei viergeschossiger Bebaubarkeit 6020 Euro statt 7560 Euro gezahlt werden. Für Bauherren und alle, die es werden wollen, eine entscheidende Entlastung.