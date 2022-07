Tödlicher Unfall: Keine Rettung mehr gab es heute morgen für einen 57-Jährigen, der mit seinem Bulli in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) verunglückt ist. FOTO: Archiv up-down up-down Bissendorf Schwerer Unfall in Bissendorf: Mann stirbt 09.09.2009, 06:41 Uhr

Ein Todesopfer hat heute früh ein schwerer Verkehrsunfall im Bissendorfer Ortsteil Jeggen gefordert. Das Unglück ereignete sich gegen 6.40 Uhr. „Zu diesem Zeitpunkt war ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Kleintransporter auf der Schledehausener Straße in Fahrtrichtung Bissendorf unterwegs“, berichtete ein Sprecher der Polizei in Melle am Unglücksort. Aus bislang noch ungeklärter Ursache habe der Schledehausener die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.