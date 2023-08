Eintritt ist frei Summer of Jazz 2023 im Kurgarten in Bissendorf: Das ist das Programm Von Anke Schneider | 07.08.2023, 16:58 Uhr Die neue Formation Talking Jazz besteht aus Lehrern der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück. Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down

Der Summer of Jazz im Kurgarten in Bissendorf-Schledehausen geht in die nächste Runde. Nach insgesamt bereits vier Konzerten geht es am Sonntag, 27. August, weiter.