In der ersten Halbzeit sah der Coach sein Team „sehr gut“, in der zweiten Halbzeit „sehr schlecht“, wobei von der Bank nichts mehr kam. Und weil er die zuvor treffsichersten Malte Krause (7 Tore) wegen Verletzung sowie Jan Schröder (11) rausnehmen musste. Da mit Kilian Brunsmann ein Abwehrrecke ohnehin fehlte, ebenso der verletzte Simon Mayer und Henning Preen seit Wochen kaum trainieren konnte, waren die Möglichkeiten bei zunehmender Spielzeit und nachlassender Kraft begrenzt. Zumal die B-Jugend nicht aushelfen konnte, da sie zeitgleich spielte und es dabei um die Qualifikation für die nächste Saison in deren Oberliga ging.

Eine Halbzeit lang wurde gut kombiniert über 5:5 und 10:7 (15.) bis zum 12:8 als klarster Führung. Auch über 16:14 wurde bis zum 21:18 zur Pause der Angriff gut ausgespielt, ehe in den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff bei einem 1:6-Negativlauf zu früh abgeschlossen wurde, obwohl dazu kein Zwang bestand.

Der Trost: Gegner Senden hat bereits Topteams wie Burgdorf, Hastedt und Lemgo bezwungen.