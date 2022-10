Neue Kriegsflüchtlinge könnten das erfolgreiche dezentrale Konzept in Bissendorf an seine Grenzen bringen. Symbolfoto: Antti Aimo-Koivisto/dpa up-down up-down Trotz guter Integrationsarbeit Bissendorf kommt bei der Flüchtlingsunterbringung an seine Grenzen Von Robert Schäfer | 16.10.2022, 13:00 Uhr

305 Geflüchtete leben derzeit in Bissendorf in dezentralen Unterkünften. Das hat sich bewährt. Sollte der Kommune eine weitere Menge an Flüchtlingen zugewiesen werden, wird sie diese Praxis kaum aufrecht halten können.