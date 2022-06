Die beiden Jazzbands „Konfusion Big Band“ und „Blue Six“ proben am 26. Juni in der Konzertmuschel im Kurpark Schledehausen. FOTO: Blue Six/Josef Kleine Kuhlmann Jazz im Schledehausener Kurpark „Konfusion Big Band“ und „Blue Six“ proben in der Konzertmuschel Von Anke Schneider | 16.06.2022, 15:28 Uhr

Am Sonntag, 26. Juni, in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr können Jazzfreunde eine öffentliche Probe in Schledehausen verfolgen. Die beiden Jazz-Ensembles „Konfusion Big Band“ und „Blue Six“ der Musik- und Kunstschule Osnabrück haben die Konzertmuschel im Kurgarten als Probenort ausgewählt.