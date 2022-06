Am Samstag dürfen die Bissendorfer bei der SG Flensburg antreten, am Sonntag beim THW Kiel, was durchaus auch eine Ehre und Anerkennung ist für die Talente aus dem Osnabrücker Landkreis sowie die Arbeit im Verein. Trainer Michael Jankowski nutzte dabei seine guten Kontakte zu den Vorzeigeklubs des deutschen Handballs, die vergleichsweise mit professionellen Möglichkeiten natürlich eine ganz andere (hohe) Hausnummer haben als die Bissendorfer.

Dennoch: Die Jungs aus dem Landkreis Osnabrück genießen die Chance, einmal in den Arenen aufzulaufen, wo sonst ihre Vorbilder an den Ball packen. Vorab und zwischendurch wird zudem trainiert für den September als Monat der Wahrheit: Dem eigenen VGH-Cup-Turnier am 3. folgt die Bundesligapremiere am 10.