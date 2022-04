Sie waren durch eine Hintertür in das Gebäude gelangt. Ihre Beute: Eine Sofortbild-Kamera und ein Handy. In der Nacht zum Sonnabend brachen möglicherweise die selben Verbrecher an der Kreuzbreite in eine Dachdeckerfirma und eine Möbeltischlerei ein. Sie entwendeten Computer, Handys und Bargeld. Außerdem brachen sie einen Getränkeautomaten auf. Wie die Polizei mitteilt, müssen sich die Einbrecher über eine Stunde in den Firmenräumen aufgehalten haben. Bei den polizeilichen Ermittlungenwurde festgestellt, dass die Täter auf der rückwärtigen Seite der Möbelfirma, an der Westruper Straße, ein Auto geparkt und das Diebesgut dort eingeladen haben. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zum Samstag in der Westruper Straße ein verdächtiges Fahrzeug gesehen. Hinweise an die Polizei an Bissendorf, Telefon 05402/1090 oder an das Polizeirevier Melle, Telefon 05422/920 600.