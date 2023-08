Zwischen Schulzentrum und Klinik Bissendorf bekommt fast 400.000 Euro für Radweg am Werscher Berg Von Robert Schäfer | 09.08.2023, 17:01 Uhr An der Werscher Straße soll ein neuer Radweg entstehen. Dank fast 400.000 Euro Fördergelder vom Bund kann die Gemeinde Bissendorf das Projekt umsetzen. Foto: Robert Schäfer up-down up-down

Bereits im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten an einem neuen Radweg an der Werscher Straße in Bissendorf beginnen.