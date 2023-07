Aufgrund von Aqua-Planing rutschte am Montagmorgen ein 23-Jähriger aus Bissendorf mit seinem Audi in einen Müllwagen. Symbolfoto: dpa/Carsten rehder up-down up-down Zu schnell unterwegs Unfall in Bissendorf: Audi rutscht auf regennasser Straße in einen Müllwagen Von Anke Schneider | 24.07.2023, 10:38 Uhr

Der ergiebige Regenguss am Montagmorgen war der Grund für einen Unfall in Bissendorf. Ein Auto rutschte auf einer unter Wasser stehenden Straße in einen Müllwagen. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.