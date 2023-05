Seit 50 Jahren schwärmen sie am 1. Mai zusammen aus: Die Ehepaare Mechthild und Josef Sielschott, Irmtraud und Hans-Georg Niemeyer, Angelika und Albert Brunsmann, Marlis und Bernhard Henkelmann sowie Sigrid und Dieter Hilmes. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Traditionsreiche Truppe Fünf Ehepaare aus dem Osnabrücker Südkreis begehen seit 50 Jahren gemeinsam den 1. Mai Von Johanna Kollorz | 02.05.2023, 19:18 Uhr

In den Siebzigern wanderten sie mit einem schweren Rucksack. Darin befanden sich alle Getränke für den Tag, die junge Leute so für einen Maigang brauchen. 2023 fahren Pils, Prosecco und Co. bequem in den Satteltaschen ihrer E-Bikes mit. Fünf Ehepaare aus Bissendorf und Holsten-Mündrup feiern 50 Jahre gemeinsame Maitouren.