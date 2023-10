Verdächtiger gefasst Bewaffneter Banküberfall in Bissendorf Von Anke Schneider | 17.10.2023, 16:53 Uhr Mit einer Schreckschusspistole überfiel am Dienstagmittag ein 33-jähriger Mann eine Bank in Bissendorf. Foto: IMAGO/Rene Traut up-down up-down

Eine Bankfiliale an der Osnabrücker Straße in Bissendorf hat am Dienstag unliebsamen Besuch bekommen. Ein Räuber wollte hier große Beute machen, scheiterte aber kläglich. Am Ende wurde er gefasst.