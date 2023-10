„Ich war früher mit meinen Enkeln ganz oft im Kurgarten Schledehausen, das war einfach eine Idylle“, schwärmt Franz-Josef Meier. Erst vor einem Jahr übernahm der 81-Jährige die Minigolfanlage dort. „Als in der Zeitung stand, dass die Gemeinde einen Betreiber sucht, war ich drei Tage lang ganz durcheinander“, erinnert er sich.

Denn eigentlich wollte er sich nicht in einem neuen Bereich engagieren. „Ich war 38 Jahre lang in der Osnabrücker Berufsfeuerwehr und habe ganz lange Jugendarbeit gemacht, mein Leben funktionierte nicht ohne Arbeit“, sagt Meier. Doch der Minigolfplatz ließ ihm keine Ruhe, also übernahm er die Anlage.

Meier: Einnahmen waren nebensächlich

Anfangs habe er nicht einsehen wollen, dass der Betrieb nur am Wochenende laufe. „Aber Schledehausen ist eben nicht der Nabel der Welt“, räumt Meier ein. Deshalb öffnete er doch nur an den Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien auch freitags.

Die Einnahmen seien dabei für ihn nebensächlich gewesen. „Wenn ich an einem Nachmittag nur 15 Euro verdient habe, war das für mich in Ordnung“, sagt er. Sein Vertrag endete im September, Meier verlängerte ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht. Auf das Jahr als Minigolfbetreiber blickt er zufrieden zurück. Es tue ihm nicht leid, dass er die Anlage übernommen habe, betont er: „Es gab so viele schöne Momente.“

Er habe den Platz mit Hingabe betrieben und wünsche dem zukünftigen Betreiber nun alles Gute. Für seine Nachfolge gebe es nämlich bereits einen Interessenten, sagen Meier und die Gemeinde Bissendorf.