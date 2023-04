Agneta Lamain und Silke Kröger zeigen eine Auswahl der österlichen Backwaren aus Bissendorf-Eistrup. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Schlechte Erreichbarkeit bereitet Sorgen Bei Bäckerei Kröger in Bissendorf ist kurz vor Ostern Hochbetrieb Von Johanna Kollorz | 08.04.2023, 06:30 Uhr

Kurz vor dem Osterfest herrscht in der Bäckerei und Konditorei Kröger in Bissendorf-Eistrup Hochkonjunktur. Mit herzhaften und süßen Backwaren, Kuchen und Torten zu besonderen Anlässen versorgt der traditionsreiche Handwerksbetrieb die Kundschaft auch am Ostersonntag.