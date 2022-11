Eine Kehrmaschine fuhr in einem Baustellenbereich rückwärts und erfasst dabei einen Bauarbeiter. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Mann wird schwer verletzt Bauarbeiter in Bissendorf von Kehrmaschine überfahren - Lebensgefahr? Von Jean-Charles Fays | 21.11.2022, 11:25 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen an der Meller Straße in Bissendorf gekommen. Beim Rückwärtsfahren in einem Baustellenbereich erfasste eine Kehrmaschine einen Bauarbeiter und überfuhr diesen.