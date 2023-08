Bärbel Kämper-Döpke in ihrem Element. Während der Warenerfassung ist immer Zeit für einen Schnack, eine lustige Randbemerkung oder ein freundliches Wort. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Bekanntes Gesicht im Edeka Trotz Schicksalsschlägen: Wie Kassiererin Bärbel Kämper-Döpke aus Bissendorf ihr Leben meistert Von Johanna Kollorz | 01.08.2023, 10:29 Uhr

Früh auf den Beinen, flott am Fließband und immer zu einem Scherz bereit. So kennen die Kunden Kassiererin Bärbel Kämper-Döpke aus dem Edeka in Bissendorf-Schledehausen. Doch das Leben meinte es nicht immer gut mit der 59-Jährigen.