Sandra Kötter von Spes Viva, Bürgermeister Guido Halfter Marion Heitling vom Hospizdienst und Pastorin Astrid Bunselmeyer freuen sich auf die Ausstellung „Letzte Reise“ im Rathaus Bissendorf. FOTO: Robert Schäfer „Der letzte Koffer“ vom 13. bis 24. Juni Ausstellung zu Tod und Sterben in Bissendorf - samt „Letzte-Hilfe-Kurs“ Von Robert Schäfer | 03.06.2022, 11:36 Uhr

Was ehrenamtliche Mitarbeiter ambulanter Hospizvereine der Region in ihren „letzten Koffer“ packen würden, zeigt demnächst eine Ausstellung in Bissendorf.