Dorfkind und Pferdemädchen: Die Eistruperin Anna-Lena Sauert fährt seit 20 Jahren Kutsche – frei nach dem Motto: anspannen zum Entspannen. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down „Dorfkind durch und durch“ Anna-Lena Sauert aus Bissendorf hat sich Pferden und Kutschen verschrieben Von Johanna Kollorz | 03.03.2023, 09:30 Uhr

In Bissendorf hält sie die Zügel fest in der Hand: Seit vielen Jahren bietet Anna-Lena Sauert, geborene Detert, Kutschfahrten an und bildet kleine und große Gleichgesinnte aus. Künftig firmiert ihr Fahrstall unter dem Namen „Sauerts Hof“. Ein Treffen mit einer Frau, die das Landleben liebt.