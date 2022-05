FOTO: Johanna Kollorz Förderverein finanziert Frühschwimmzeiten mit Am Sonntag, 15. Mai, startet die Freibadsaison im Waldbad Schledehausen Von Johanna Kollorz | 10.05.2022, 08:10 Uhr

Die Becken sind geschrubbt, der Filter ist gereinigt, die große Liegewiese gemäht. Am Sonntag, 15. Mai, startet das Waldbad Schledehausen in die neue Freibadsaison. Erstmals nach der Corona-Krise ist das Kleinod am Weldeweg wieder ohne Begrenzung, E-Tickets und oder enge Zeitfenster zugänglich.