Einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren: Das solltest Du beachten

In diesem Artikel erfährst Du: Warum die Adoption eines Hundes keine Impulsentscheidung sein sollte

Was bei der Entscheidung für einen Tierschutzhund besonders wichtig ist

Was der Tierschutzhof Gut Aiderbichl in Bissendorf eigentlich ist

Mit einem Hund zieht gleichzeitig auch ein neues Familienmitglied bei Dir ein. Jeder Tierschutzhund bringt dabei seine ganz eigene Geschichte mit. Der Verantwortung, die damit einhergeht, solltest Du Dir unbedingt bewusst sein. Anita Hartner ist „die Stimme der Hunde“ von Gut Aiderbichl und gibt wichtige Tipps, die Du bei der Adoption eines Vierbeiners beachten solltest.

Finde den für Dich passenden Hund

Jeder Hund hat seinen individuellen Charakter. Die Tierpfleger des Heims oder der Tierschutzstelle kennen in der Regel die Eigenschaften und Wesensmerkmale des Hundes gut. Sie sind daher auch diejenigen, die am besten einschätzen können, welches Tier zu Dir passt. Neben dem Charakter sind auch Aspekte wie Alter, Rasse und die Vorgeschichte wichtige Auswahlkriterien.

„Hund, Umgebung und Menschen müssen zueinander passen“, sagt Anita Hartner. Potentielle zukünftige Besitzer werden vor der endgültigen Adoption daher immer auch Zuhause besucht, um sich einen Überblick über die dortigen Lebensumstände zu verschaffen. Erlaubt Deine Wohnsituation überhaupt einen Hund? Wie viel Platz und Zeit hast Du? Ob Du schon Erfahrung mit Tierschutzhunden hast und wie gut Du zum Beispiel mit verhaltensauffälligen Tieren umzugehen weißt, spielen außerdem eine entscheidende Rolle.

Lerne Deinen Hund vorab kennen

Hast Du eine Wahl getroffen, steht dem Kennenlernen nichts mehr im Wege. Ob es dann auch wirklich passt, kannst Du am besten einschätzen, wenn Du mit dem Hund Zeit verbringst. Gleiches gilt für alle Familienmitglieder, mit denen der Hund zusammenwohnen wird. Beim Tierschutzhof Gut Aiderbichl und anderen Tierschutzstellen kannst Du vor der Adoption so oft Du magst vorbeikommen, um mit dem Hund spazieren zu gehen, ihn zu bürsten oder einfach nur mit ihm zu kuscheln. „Es ist wichtig, dass ein beidseitiges Vertrauen aufgebaut wird“, sagt Hartner.

Gib Dir und dem Hund Zeit zur Eingewöhnung

Eine Adoption bedeutet für einen Hund gleichzeitig auch einen Einzug in eine völlig neue Welt. In der muss er sich erst einmal zurechtfinden. Erwarte deshalb anfangs nicht zu viel und stelle sicher, dass genug Eingewöhnungszeit vorhanden ist. Hartner rät dazu, sich in der ersten Woche – wenn möglich – Urlaub zu nehmen und so viel Zeit wie möglich mit dem neuen Mitbewohner zu verbringen. Unternimm mit ihm kleinere Ausflüge und stell eine gewisse Regelmäßigkeit sicher, vor allem beim Füttern.

Sei Dir bewusst, dass vielleicht nicht direkt von Beginn an alles so klappt, wie Du es Dir vorgestellt hast. Gerade bei einem Hund aus dem Tierschutz ist es unabdingbar, genug Geduld mitzubringen und Dich nicht von vermeintlichen Rückschritten entmutigen zu lassen. Solltest Du aber irgendwann merken, dass es zwischen Dir und dem Hund wirklich nicht funktioniert, hat der Hund lebenslang das Recht, in die Tierschutzstelle zurückzukommen. Eine Rückgabe sollte allerdings die absolute Notlösung bleiben.

Hole Dir Unterstützung bei der Erziehung

Sich für den Hund Zeit zu nehmen, bedeutet auch, sich um seine Erziehung zu kümmern. Möglicherweise ist Dein Hund noch nicht stubenrein, hat Angst vor unbekannten Situationen und Menschen oder kann noch nicht an der Leine laufen. Hartner rät daher zum Besuch einer Hundeschule. „Eigentlich sollte es Menschenschule heißen“, sagt sie. Denn hier lernt nicht nur der Hund, sondern vor allem auch Du.

Es ist sicherlich sinnvoll, sich einen Experten zur Unterstützung zu holen, der Dir bei der Er- und Beziehungsarbeit unter die Arme greift. Die Tierschutzstelle, aus der Dein Hund kommt, kann dafür auch nach der Adoption weiterhin Dein Ansprechpartner sein.

Behalte die möglichen Kosten im Blick

In der Regel gibt es für die Adoption eines Hundes aus dem Tierheim oder dem Tierschutz eine sogenannte Schutzgebühr. Die ist aber nicht einheitlich festgelegt. Für die Hunde von Gut Aiderbichl gebe es keine fixe Gebühr, erklärt die Tierschützerin. Entstandene Kosten für zum Beispiel Kastration, Impfungen oder das Chippen werden dort idealerweise durch entsprechende Spenden gedeckt.

Vor einer Adoption solltest Du sicherstellen, dass auch die darauf folgenden Kosten für Dich finanziell tragbar sind. Dazu gehören monatliche Kosten für Futter oder unerwartet auftretende Kosten für den Tierarzt. Auch Zubehör und Spielsachen solltest Du mit einberechnen.