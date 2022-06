FOTO: Andreas Wenk Abschlussfeier in Bissendorf Oberschule am Sonnensee entlässt 63 Schüler der Abschlussklassen Von Andreas Wenk | 25.06.2022, 14:45 Uhr

63 Absolventen der Bissendorfer Oberschule am Sonnensee haben das Schuljahr mit einem Abschlusszeugnis verlassen und das am Freitag mit einem kurzweiligen Festakt in der Aula gefeiert.