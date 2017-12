Ein Traum wird verwirklicht Eichenhof in Wersche eröffnet unter neuer Regie

Bissendorf. Das gastronomische Angebot in Bissendorf bekommt nach fünf Monaten Übergangsphase wieder Zuwachs. Im Ortsteil Wersche eröffnet am 4. Januar unter der Regie von Carsten Kruse und Sandra Wilczek das „CASAS Eichenhof“.

Casas? Das klingt italienisch! Doch weit gefehlt… Im Restaurant, Café und Biergarten im Ortsteil Wersche soll es ab Jahresbeginn durchgehend warme Küche gutbürgerlicher Art geben. Das Wort „CASAS“ vor dem Eichenhof steht schlichtweg für die Vornamen der neuen Pächter, die sich einen lang gehegten Kindheitstraum erfüllen.

Traum vom eigenen Gastro-Objekt

„Ich rede schon seit Ewigkeiten von solch einem Schritt. Ich habe immer gesagt: Eines Tages mache ich die Wohnzimmertür auf und eröffne ein Gartencafé“, schildert Sandra Wilczek ihre Motive. Die zweifache Mutter kommt aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich und arbeitet auch weiterhin als Diätassistentin am Klinikum Osnabrück.

Carsten Kruse ist gelernter Koch. Seine Ausbildung absolvierte er Ende der 80er Jahre im Flughafen-Restaurant Gensch in Atter. Anschließende Wirkungsstätten waren das Hotel Walhalla, die Alte Schenke in Versmold und das Hotel Högers in Bad Essen.

Seit der Eröffnung vor vier Jahren arbeitete Kruse als Küchenchef im amerikanischen Restaurant Route 68 in Bissendorf. Hier lernte er auch seine heutige Geschäftspartnerin kennen, die sich damals in Elternzeit befand. Gemeinsam spannen die beiden immer mal wieder am Traum von einem eigenen Gastronomie-Objekt. Mehr aus Bissendorf lesen Sie hier.

Sofort in den Eichenhof verliebt

„Als ich im März 2017 erfuhr, dass der Eichenhof demnächst frei wird, ging anfangs alles ganz schnell. Einem intensiven Wochenende zum Ideensammeln, an dem auch der Restaurant-Name entstand, folgte die Kontaktaufnahme zur Verpächterin. Schon beim ersten Besuch des Eichenhofs haben wir uns in den Charme des Hauses verliebt. Am 30. Juli schloss unsere Vorgängerin schließlich nach einigem Hin und Her den Schlüssel um“, berichtet Kruse.

Als der Vertrag unterzeichnet war, wurde einerseits am gastronomischen Konzept gefeilt. Andererseits galt es, zu putzen und auszumisten. Defekte Glühlampen wurden ausgetauscht, vorhandene Deko-Elemente gesichtet, ausgedünnt und durch neue, zum urig-gemütlichen Ambiente des alten Bauernhofs passende ergänzt.

Vieles ist selfmade

Auf die Frage, was genau zur Neueröffnung am 4. Januar um 17 Uhr auf der Karte stehen wird, halten sich Kruse und Wilczek noch bedeckt. „Es wird eine kleine feine Karte geben, bei der sowohl Vegetarier als auch Fleischfreunde auf ihre Kosten kommen. Eines unserer großen Anliegen ist es, regionale und saisonale Produkte zu verarbeiten und mit einem gewissen Pfiff genussvoll zuzubereiten. So wird es zum Bespiel Eier von glücklichen Hühnern aus Holsten-Mündrup geben, frische Brötchen einer Bad Essener Traditionsbäckerei und Wurstwaren vom Fleischer.

Der regionale Ansatz zieht sich auch durch den Bereich der angebotenen Getränke: Neben Kaffeespezialitäten der Osnabrücker Rösterei „Ferdinands“ (sämtliche Sorten sind auch entkoffeiniert erhältlich), gibt es mehrere Biere der Brauerei Pott´s frisch gezapft vom Hahn. Darunter ein eigenes „Eichenhof-Bräu“, ein Landbier und alkoholfreies Weizen.

Holger Kluss wird Restaurantleiter

Mit Holger Kluss als Restaurantleiter konnte zudem ein in Bissendorf bekanntes Gesicht gewonnen werden, das die Gäste auf den verschiedenen Ebenen des Hauses bedient, während Kruse und Wilczek vorrangig an den Herdplatten wirbeln.

Immer sonntags soll es in einem Extra-Raum des „CASAS Eichenhof“ Frühstück vom Buffet geben. Dort befindet sich auch eine kleine, liebevoll eingerichtete Spielecke für die kleinen Gäste. In der Biergartensaison können diese im Sandkasten buddeln, wippen, rutschen oder Bobbycar fahren. Kinderfreundlichkeit ist für die neuen Betreiber ein weiterer wichtiger Ansatz. In ihrem Restaurant soll schließlich jeder willkommen sein – darunter auch Menschen mit Hund.

Montag kein Ruhetag

Den Montag wählten Wilczek und Kruse ganz bewusst nicht als Ruhetag. Montags, donnerstags, freitags und samstags soll die Küche durchgehend ab 11 Uhr geöffnet sein. Nach Mittagstisch, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wechselt das Angebot zur Abendkarte.

Sonntags öffnen die Türen des „CASAS Eichenhof“ von 9 bis 22 Uhr. „Mal sehen was so kommt und wie unser Konzept angenommen wird. Grundlegend sind wir für alles erst einmal offen und freuen uns auf unsere Gäste – auch auf diejenigen, die einfach nur auf ein Heiß- oder Kaltgetränk bei uns einkehren möchten“.