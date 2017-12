Autobahn stundenlang gesperrt Mann bei Unfall auf A30 bei Bissendorf schwer verletzt

stek/mao Osnabrück. Auf der A30 bei Bissendorf ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Die Autobahn war zwischen Bissendorf und Gesmold in Richtung Hannover mehrere Stunden voll gesperrt.

Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte, wurde der Unfall auf der A30 in Richtung Hannover gegen 18.40 Uhr gemeldet. Ein auf der Überholspur fahrendes Auto war gegen einen neben ihm fahrenden Lkw gefahren, ins Schleudern geraten und in die Mittelschutzplanke geprallt. Das Auto wurde etwa 300 Meter über die Fahrbahn geschleudert, bis es zum Stillstand kam. Der Fahrer des Autos wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann soll nach Alkohol gerochen haben.

A30 stundenlang gesperrt

Durch den Unfall war ein erhebliches Trümmerfeld entstanden. Das völlig zerstörte Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Um die Autobahn von den Fahrzeugteilen zu reinigen, war die Richtungsfahrbahn nach Hannover ab Bissendorf bis 22.45 Uhr voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei belief sich der Stau zwischenzeitlich auf etwa drei Kilometer, allerdings habe sich die Situation durch eine eingerichtete Umleitung entspannt.