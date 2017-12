Felix Schwietert am 8. November geboren Bissendorfs Bürgermeister begrüßt das 100. Baby 2017

Bissendorf. Bürgermeisters Guido Halfter „Herzlich willkommen“ galt an diesem Nachmittag im Rathaus einem der jüngsten Bürger Bissendorfs. Der kleine Felix Schwietert, knapp sechs Wochen alt, wurde als 100. in diesem Jahr geborene Baby mit Wohnsitz in der Gemeinde begrüßt.

Ob der Kleine von seinem Antrittsbesuch im Rathaus überhaupt etwas bemerkte, ist fraglich. Still und tiefenentspannt lag er im Arm seiner Mutter Katrin Westenberg und interessierte sich mehr für die Deckenbeleuchtung als das Gespräch, das sie und sein Vater Manfred Schwietert mit dem Bürgermeister führten.

Entspannter Junge

Felix wurde am 8. November im Marienhospital in Osnabrück geboren. Er ist das 1555. Baby, das dort im Laufe dieses Jahres, auf die Minute um 4.44 Uhr, das Licht der Welt erblickte. Elf Tage nach dem errechneten Geburtstermin war der neue Erdenbürger gut entwickelt, was vielleicht seine Entspanntheit erklärt, die er seitdem an den Tag legt.

Grundstück in Linne gesucht

Noch wohnt Felix mit seinen Eltern im Ortsteil Bissendorf, doch auf Dauer will die kleine Familie selbst ein Haus bauen und schaut sich nach einem Grundstück um. „Wir wollen gern in der Gemeinde bleiben, am liebsten in Linne, wo ich aufgewachsen bin und meine Angehörigen wohnen“, erklärte Manfred Schwietert, von Beruf Tischler, auf eine Frage des Bürgermeisters.

Unterstützung vom Familienservicebüro

Felix‘ Mutter stammt aus Kloster Oesede und ist gelernte Zahnarzthelferin. Sie möchte sich in seinen ersten beiden Lebensjahren auf ihn konzentrieren und hat deshalb Elterngeld beantragt. Bei dem Antrag und beim weiteren Umgang mit Behörden sind sie und ihr Mann von Ute Jahn vom Kinder- und Familienservicebüro unterstützt worden. „Das hat sehr geholfen. In der ersten Zeit kommt so viel Neues auf einen zu“, hat sie erkannt. Ebenso hat sie sich sehr über den ersten Besuch der Familienhelferin Marlies Kattmann gefreut, die sich um Eltern und Neugeborene kümmert. „Es war sehr informativ, das kann man selbst ja alles gar nicht wissen“, dankte sie.

Bürgermeister Halfter machte deutlich, die Unterstützung der Gemeinde stehe allen Kindern zur Verfügung. „Wir wollen helfen und für einen guten Start sorgen“, machte er deutlich. Deshalb kümmerten sich kompetente Mitarbeiter darum. Auch das weitere Wohlergehen der jungen Familien sei ihm wichtig, so versprach er Felix Eltern auch bei den Bemühungen um einen Bauplatz Unterstützung.

Im Laufe dieses Jahres sind in Bissendorf 110 Geburten gemeldet worden. Es wurden 58 Mädchen und 52 Jungen geboren, darunter zwei Zwillingspärchen. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt mit 116 Geburten leicht mehr.