Überschüsse in Millionenhöhe? Bissendorf kündigt Vertrag mit der Kreismusikschule

Bissendorf. Während ihrer Mitgliederversammlung verabschiedete die Kreismusikschule Osnabrück, der auch Vertreter sämtlicher Landkreiskommunen angehören, ihre neue Vereinssatzung. Die Gemeinde Bissendorf votierte dagegen. Grund ist die in der Satzung enthaltene Neustrukturierung der Mitgliederumlagen.

In seiner jüngsten Sitzung hatte der Bissendorfer Rat Bürgermeister Guido Halfter einstimmig beauftragt, einer Satzungsänderung der Kreismusikschule (KMS) in deren Mitgliederversammlung nicht zuzustimmen. In der Kritik bei den Bissendorfer Kommunalpolitikern steht dabei nicht die inhaltliche Arbeit der KMS und deren Mitarbeiter, sondern die Änderung des Umlageverfahrens und die Höhe der Gewinne des eingetragenen Vereins.

Hintergrund: Klage der Umweltorientierten Musikschule

Bissendorf, wie auch die anderen Landkreisgemeinden, ist Mitglied der Kreismusikschule Osnabrück (KMS). Diese ist über eine Umlage finanziert, die je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück und von den übrigen Mitgliedern, also den Mitgliedsgemeinden getragen wird. Darüber hinaus stellen die Mitgliedsgemeinden der KMS je nach Bedarf notwendige und geeignete Unterrichtsräume zur Verfügung. Dass sie dies als Vereinsmitglieder quasi unentgeltlich tun, brachte vor einiger Zeit den Verein Umweltorientierte Musikschule (UMO) auf den Plan, dessen Zweck ebenfalls die Förderung der kulturellen Bildung und Musikerziehung ist und der in Stadt und Landkreis Osnabrück mit seinen Angeboten präsent ist. Dieser klagte erfolgreich auf Gleichbehandlung in Sachen Raumnutzung, die Privilegisierung der KMS musste aufgehoben und somit das Umlageverfahren geändert werden.

Neu: Raumumlage

Ab dem Jahre 2018 soll es nach der neuen Satzung zusätzlich zur Basisumlage eine sogenannte Raumumlage zur Finanzierung der Bedarfe der KMS an Unterrichtsräumen geben. Im Gegenzug kann künftig für die Nutzung dieser Räume von den Gemeinden eine Miete erhoben werden. Für die Gemeinde Bissendorf ergibt sich daraus eine an die KMS zu entrichtende Gesamtumlage von 27.300 Euro pro Jahr gegenüber ansonsten jährlich durchschnittlich 20.000 Euro. Diesem Kostenanstieg, stehe, so die Bissendorfer Politiker, ein Gewinnvortrag der KMS gegenüber, der sich im Jahre 2016 auf 2,4 Millionen Euro belaufen habe. Dem Auftrag, die Gewinne „abzuschmelzen“, trage die KMS in gewisser Weise Rechnung, indem sie die beschriebene Raumumlage für das Jahr 2018 einmalig aussetze und bereits in 2017 einmalig auf 50 Prozent der ursprünglichen Umlage verzichtet habe. Dennoch würden wohl auch zu Ende 2018 satte Überschüsse bleiben. Die in der Bissendorfer Politik kursierenden Zahlen wolle er weder bestätigen noch dementieren, sagte KMS-Geschäftsführer Peter Hellwig auf Anfrage unserer Redaktion: „Unsere Betriebszahlen geben wir nicht nach draußen.“

Bissendorfs Grünen-Sprecher Claus Kanke sagte im Rat: „Wir schätzen die Arbeit und das Angebot der Kreismusikschule, aber der Verein hat große Überschüsse aufgebaut. Deshalb sind wir dafür, aus dem Konstrukt auszusteigen.“ „Die KMS kostet die Gemeinde viel Geld – hinzu kommen ja noch die Kursgebühren, die die Teilnehmer oder deren Eltern zu tragen haben“, erläuterte CDU-Sprecher Volker Buch den Beschluss, gegen die Satzungsänderung zu stimmen.

„Veränderungen herbeiführen“

Eine Ergänzung hierzu könnte die Bissendorfer im kommenden Jahr noch beschäftigen: In einem Zusatz zum Beschluss heißt es nämlich, dass, sollte in der Mitgliederversammlung die vorliegende Satzungsänderung dennoch verabschiedet werden, der Bürgermeister beauftragt wird, die Mitgliedschaft der Gemeinde in der KMS mit Wirkung zum 31.12.2018 zu kündigen. Diesem Passus stimmten bis auf die SPD alle Ratsfraktionen zu. Doch auch die Sozialdemokraten hinterfragen, ob die neue Beitragsstruktur geeignet sei, die Rücklagen abzubauen; das könne durch Senkung der Beiträge und Teilnehmergebühren, aber auch durch Erhöhung der Personalkosten, sprich: der Honorare gelingen. „Die geänderte Satzung ist uns dahingehend nicht transparent genug“, sagt SPD-Sprecher Ulrich Liehr auf Anfrage unserer Redaktion. Im Rat gab er zu bedenken, dass sich die Gemeinde mit der Kündigung in eine ungünstige Position bringe, da sie als Mitglied mehr Einfluss habe. Dem widersprach FDP-Ratsfrau Monika Feil: „Wenn es zur Kündigung kommt, haben wir immer noch ein Jahr Zeit, Veränderungen herbeizuführen.“

Bürgermeister Guido Halfter sieht die Kündigung als Signal und hat „Bauchschmerzen“ angesichts der Situation der Honorarkräfte. Diese führen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit inzwischen fast die Hälfte des angebotenen Unterrichts durch. Halfter setzt auf das Gespräch. Er habe den KMS-Geschäftsführer eingeladen, bei einem Termin Anfang des Jahres den Bissendorfer Politikern die Gewinnvorträge und das Zukunftskonzept der Musikschule zu erläutern und er habe das „gute kommunalpolitische Gefühl, dass dies zu einem Umdenken in der Gemeinde“ führe.