Bissendorfer Rat hat entschieden Jeggener Baugebiet mit kleinerem Zuschnitt

Bissendorf. Um eine geplante Wohnbebauung entlang der Mindener Straße, östlich der Gaststätte Gösling im Ortsteil Jeggen ging es im Bissendorfer Rat. Ob die Fläche aufgrund des hohen Grundwasserspiegels dafür überhaupt geeignet sei, zogen unter anderem Einwohner in Frage, die das Areal vormals als Pferdeweide genutzt hatten.

Eigentlich bietet sich das Gelände an der Mindener Straße westlich Johannstraße als Siedlungsgebiet an – mit einer guten Infrastruktur und die bestehende Bebauung abrundend. Zwei Kritikpunkte gibt es jedoch: Zum einen die südlich verlaufende Bahnlinie mit der damit einhergehenden Lärmemission, zum anderen die Bodenbeschaffenheit – feuchte Wiesen, wie fast überall im Hasegrund.

Bezahlbarer Wohnraum

Trotzdem sieht der Investor, der Bissendorfer Architekt Hartwig Böß, dessen Familie schon seit Generationen im Besitz der Fläche ist, hier großes Potenzial für ein Baugebiet. Nicht ohne Grund, so Böß, weise der Flächennutzungsplan an dieser Stelle schon seit Jahren Wohnbauflächen aus. In einer Eigentümergemeinschaft plant er die Errichtung von drei Gebäuden à drei Wohneinheiten entlang der Mindener Straße und im rückwärtigen Teil den Bau von sechs Doppelhaushälften. Er will hier bezahlbaren Wohnraum schaffen – „ökologisch integriert und gestalterisch zukunftsweisend“, so der Architekt. Der Kritik an einer Bebauung an dieser Stelle liege die Haltung „nur keine Veränderungen in meinem Umfeld“ zugrunde, formulierte er in einem Schreiben an die Ratsmitglieder und an die „Skeptiker des Wohnprojektes“.

Hochwasserschutz

Besagter Rat hatte bei seiner jüngsten Sitzung einen geänderten Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Westlich Johannstraße“ zu beraten, durch den sich dessen ursprünglich vorgesehener Geltungsbereich verkleinern wird. Die Gegner sehen sich dadurch in ihrer Kritik bestätigt, dass das Gebiet sich nicht zur Bebauung eigne. Nein, diese Änderung sei vor allem aus Gründen des Lärmschutzes vorgenommen worden, entgegnet Bürgermeister Guido Halfter (parteilos) auf Anfrage unserer Redaktion. „Um aufwendige und damit kostenintensive Lärmschutzmaßnahmen zu vermeiden, wird der Planbereich verkleinert und dadurch der Abstand zur Bahntrasse vergrößert“, so Halfter. Die Gemeinde habe 2016 im Nachgang zu den Starkregenereignissen des Jahres 2010 für 850.000 Euro umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen vollendet, ergänzt Ingo Nagel, Leiter Fachdienst Bauen. Die Ableitung des Wassers erfolge nicht mehr über Wissingen/Jeggen, sondern weiter östlich über den Linner See. Das Plangebiet sei davon nicht tangiert. Die Gegner des Baugebietes wiederum sehen den südlich verlaufenden Johannisbach als unzureichend berücksichtigt.

Stichstraße

Das Planungsbüro Ingenieurplanung Wallenhorst (IPW) untersucht jetzt die wasserrechtliche Seite, Regenrückhaltung und -ableitung. Es sei allen klar, dass das Gelände nicht trocken ist, so Bürgermeister Halfter, aber die Kosten im Vorfeld der Planung, sowie die Kosten für die eigentliche Planung, Erschließung und Trockenlegung gingen nicht zulasten der Allgemeinheit, sie würden allein vom Investor getragen. Halfter sieht das Projekt auch im Zusammenhang mit der Dorferneuerung Wissingen/Jeggen. Es passe in die Bebauung – auch im Sinne des geplanten Hauses für Feuerwehr und DRK, das auch als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden soll.

Die Verkleinerung der Planungsfläche stelle für ihn keinen Nachteil dar, sondern entspreche, im Gegenteil, seinem ursprünglichen Vorhaben und komme ohne lange Erschließungswege, sondern mit einer Stichstraße aus, sagte Hartwig Böß auf Anfrage unserer Redaktion.

Nachverdichtung

Für Grünen-Sprecher Claus Kanke zeigt die Verkleinerung des Plangebiets indes die ganze Problematik einer Bebauung an dieser Stelle. Stefan Heckmann (UWB) betonte, er sei zwar grundsätzlich für eine moderate Nachverdichtung in der Wohnbebauung, an dieser Stelle sei jedoch die Abführung des Oberflächenwassers schwierig und eine Versickerung aufgrund des hohen Grundwasserstandes nahezu unmöglich. Eine Meinung, der sich Friedrich Ochterbeck (FDP) anschloss, der auf die Entwässerung insbesondere im Zusammenhang mit dem Baugebiet „Wissingen Nord“ verwies. Sein Antrag, die Entscheidung zu verschieben, bis genauere Daten vorlägen, wurde von der Ratsmehrheit abgelehnt. Auch hätte der Antrag zur Folge gehabt, dass dadurch wiederum das Gebiet in seiner ursprünglichen Größe hätte untersucht werden müssen.

Bei der Abstimmung votierte der Rat mit der Mehrheit der Stimmen von SPD und CDU für den Aufstellungsbeschluss, bei dem es sich lediglich um den Beginn der Bauleitplanung handele, wie Ingo Nagel betonte. „Im weiteren Verlauf des Verfahrens werden alle Einwände geprüft, auch sollen die beiden Baugebiete in Jeggen und Wissingen im Zusammenhang untersucht werden.“, sagte Bürgermeister Halfter.