Marihuanageruch bei Verkehrskontrolle Meller Polizei stellt Drogen in Bissendorf sicher

Bissendorf. Bei einer Verkehrskontrolle hat die Meller Polizei am Mittwoch Drogen im Auto zweier Männer gefunden. Die Beamten nahmen die beiden 22-Jährigen fest.

Eine Streife der Meller Polizei hatte einen Fiat Punto aus dem Kreis Vechta gegen 0.20 Uhr auf der Osnabrücker Straße angehalten. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten einen starken Marihuanageruch in dem Auto und schauten sich den Kleinwagen daraufhin etwas genauer an, teilte die Polizei mit.

Im Kofferraum fanden die Beamten zwei Plastiktüten mit insgesamt etwa 750 Gramm Marihuana. Weiterhin stellten die Polizisten bei der Durchsicht eines Rucksackes noch eine kleinere Menge der Droge sicher. Die beiden 22-jährigen Insassen des Autos wurden festgenommen und mussten den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen.

Am nächsten Tag versuchten die beiden Männer, die Polizei zu täuschen. Sie gaben anfangs nicht mehr aktuelle Wohnadresse an. Letztlich stellte sich heraus, dass der Fahrer derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Er hatte zuletzt nächteweise bei Bekannten oder in seinem Fahrzeug übernachtet.

Dem Beifahrer wies die Polizei eine Wohnung in Osnabrück nach und durchsuchte diese. Die Beamten fanden dort Marihuana, Haschisch und Ecstasy in geringen Mengen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden Männer dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ für das Duo einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Fahrer des Fiat musste den Gang in eine Justizvollzugsanstalt antreten, der Haftbefehl seines Begleiters aus Osnabrück wurde unter Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt. Er muss sich zweimal in der Woche bei der Polizei Osnabrück melden.