Bauvorhaben in Bissendorf Reha-Klinik am Werscherberg soll erweitert werden

Bissendorf. Die Rehabilitationsklinik Werscherberg plant eine Erweiterung, weil Patienten zu lange auf freie Plätze warten müssen. Der Planungs- und Entwicklungsausschuss der Gemeinde Bissendorf stimmte nun den hierfür erforderlichen Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans zu.

Etwa 2,2 Hektar will die Gemeinde Bissendorf der von der Awo betriebenen Rehabilitationsklinik Werscherberg als Erweiterungsfläche zur Verfügung stellen. Der Planungs- und Entwicklungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die hierfür erforderlichen Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans einstimmig beschlossen. Weil die Fläche allerdings im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2004 als „Vorranggebiet für Freiraumfunktionen“ festgelegt wurde, das eigentlich der Landwirtschaft, Erholung oder als Klimaschneise dienen soll, muss der Landkreis den Plänen im Zuge eines sogenannten Zielabweichungsverfahren ebenfalls zustimmen. Wie die Verwaltung mitteilte, hätten diesbezüglich erste Vorgespräche stattgefunden; ein entsprechender Antrag sei in Vorbereitung.

Wartezeiten für neue Patienten zu lang

Hintergrund ist der Verwaltungsvorlage zufolge die hohe Nachfrage nach Behandlungsplätzen. Die Klinik, die bislang auf einer Fläche von rund vier Hektar Kinder mit Sprachstörungen stationär behandelt, habe sich Mitte des Jahres an die Verwaltung gewandt und mitgeteilt, dass ein Erweiterungsbedarf bestehe, weil die Wartezeiten für einen Platz in der Einrichtung nach Auffassung der Rentenversicherer zu lang seien. Bereits in den vergangenen Jahren war die Klinik immer wieder erweitert worden.

Sonderbaufläche „Reha Klinik Sprachheilzentrum“

Konkret geht es nun um eine Fläche, die südöstlich des Klinikgeländes an den bestehenden Parkplatz angrenzt. Weil diese aktuell landwirtschaftlich genutzt wird, ist im ersten Schritt eine Änderung des Flächennutzungsplanes nötig, die auch den Parkplatz sowie die nördlich davon gelegenen Gebäude der Klinik erfassen soll. Der insgesamt 2,2 Hektar große Bereich soll nach dem Willen der Verwaltung im Flächennutzungsplan künftig als Sonderbaufläche „Reha Klinik Sprachheilzentrum“ dargestellt werden. Zeitgleich soll im sogenannten Parallelverfahren bereits der Bebauungsplan 158 aufgestellt werden, sodass auf dem Gelände weitere Gebäude für die Reha-Klinik errichtet werden können.

Schulerweiterung in die Wege geleitet

Ebenfalls einstimmig verabschiedete der Ausschuss die Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „An der neuen Schule“, der die bereits beschlossene Erweiterung der Grundschule Bissendorf möglich machen soll. Das von Anwohnern eingebrachte Parkplatzproblem am Schulzentrum nahm der Ausschuss zwar zur Kenntnis, der Ausschussvorsitzende Hans-Dieter Schleibaum (SPD) merkte aber an, dass sich dieses nicht im Zuge des Bebauungsplans ändern lasse.

Kontroverse über geplantes Wohnquartier in Jeggen

Kontrovers diskutiert wurde Bebauungsplan Nr. 156 „Westlich Johannstraße“ in Jeggen, den der Rat im Juli verabschiedet hatte. Hier plant ein privater Investor ein Wohnquartier entlang der Mindener Straße, das aufgrund aufwendiger Erschließungsmaßnahmen, einer zum Hochwasserschutz erforderlichen Geländeaufhöhung und Schwierigkeiten bei der Regenwasserrückhaltung nun allerdings kleiner als geplant ausfallen soll. Für diese Änderung des Aufstellungsbeschlusses war die Zustimmung des Fachausschusses erforderlich – doch die trugen nicht alle Ausschussmitglieder mit. Claus Kanke (Grüne) merkte an, seine Fraktion habe „von Anfang an Bedenken“ gehabt: „Nach wie vor sehen wir keine öffentliche Relevanz für dieses Baugebiet“, sagt er und verwies auf die Lage zwischen viel befahrener Straße und Bahnstrecke. Schließlich stimmte der Ausschuss dem Plan nur mit den vier Stimmen der SPD-Vertreter zu; die Grünen-Veretreter Marie-Dominique Guyard und Kanke sowie FDP-Mann Friedrich Ochterbeck votierten dagegen, die vier CDU-Vertreter enthielten sich.

Keine öffentlichen Gelder für das Vorhaben

Auch in der anschließenden Anwohnerfragerunde blieb das Bauprojekt ein Thema. So fragte ein Anlieger, ob die Gemeinde für eventuell anfallende höhere Kosten einspringen würde. Hier stellte Bürgermeister Guido Halfter (parteilos) unmissverständlich klar: „Die Gemeinde Bissendorf steckt kein Geld in das Vorhaben, das muss der Investor tragen.“ Auch die Anlieger würden dementsprechend nicht an den Kosten beteiligt.