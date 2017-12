Mutmaßliche Täter 17 bis 22 Jahre alt Vier Verdächtige nach Raub auf Bissendorfer Tankstelle festgenommen

Die Polizei hat vier Männer aus Belm und Osnabrück festgenommen, die am frühen Dienstagmorgen die Westfalen-Tankstelle in Bissendorf überfallen haben sollen. Sie sitzen in U-Haft. Symbolfoto: dpa/Christophe Gateau

Bissendorf/Belm. Die Polizei hat vier junge Männer aus Belm und Osnabrück festgenommen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand am frühen Dienstagmorgen die Westfalen-Tankstelle in der Straße Zum Eistruper Feld in Bissendorf überfallen haben sollen.