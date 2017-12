Tobias Patzwald im Interview Neuer Jugendpastor für den Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte

Bissendorf. Tobias Patzwald, seit zweieinhalb Jahren Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Schledehausen, wird Jugendpastor des Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte. Der 32-jährige Theologe wird am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen St. Laurentius Kirche in sein Amt eingeführt.

Herr Patzwald, wie wird man Jugendpastor eines Kirchenkreises mit 21 Gemeinden?

Man wird berufen. Der Jugendkonvent, also das Gremium der evangelischen Jugend im Kirchenkreis, schlägt vor und der Kirchenkreistag stimmt abschließend darüber ab. Ich bin sicherlich auch wegen meines Alters vorgeschlagen worden. Ich freue mich über die Berufung, denn mir liegt die kirchliche Jugendarbeit sehr am Herzen.

Das heißt, dass sich Ihre Arbeitszeit für die Kirchengemeinde Schledehausen reduziert?

Nein. Meine Stelle als Pastor der Gemeinde bleibt davon unberührt. Die Arbeit als Kirchenkreisjugendpastor kommt obendrauf.

Welche Aufgaben haben Sie als Kreisjugendpastor?

Zusammengefasst lautet die Antwort: Jugendliche in der Kirche stärken. Ich begleite die Treffen des Jugendkonvents, des Konventvorstandes und arbeite eng mit Jugenddiakon Henning Enge zusammen. Wir veranstalten viele Events, in der evangelischen Jugend ist nämlich viel los: Camps, Freizeiten, Jugendgottesdienste, Seminare, Partys und vieles mehr. Mein Anliegen ist, mehr in die Jugendarbeit zu investieren, Zeit und auch Geld. Dann können wir sicherlich noch mehr erreichen und viele begeistern.

Wie lassen sich Jugendliche überhaupt für das kirchliche Gremium „Jugendkonvent“ begeistern?

Jugendliche sollten in der Kirche sehr viel selbstbewusster auftreten, da hat die Kirche einiges aufzuholen. Im Jugendkonvent haben junge Menschen die Möglichkeit, an der Erneuerung der Kirche mitzuarbeiten, sie können kreativ sein, mitgestalten und mitreden. Zwei Mitglieder des Jugendkonvents gehören auch dem Kirchenkreistag an. Jugendlichen muss mehr Verantwortung übertragen werden. Geschieht das nicht, ziehen sie sich zurück. Auch Lob und Anerkennung sind wichtig. Verdiente Mitarbeiter werden bei unserem Neujahrsempfang ausgezeichnet. Außerdem bekommen sie Nachweise ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Das ist bei Bewerbungen enorm wichtig.

Wie sieht es in Ihrer eigenen Gemeinde aus? Gibt es dort eine starke Jugendgruppe?

Wir sind wieder auf gutem Wege. In jedem Konfirmandenjahrgang bleiben einige dabei. Jugendliche bereiten unsere Kindergottesdienste vor und haben Spaß an dieser Arbeit. Für sich selbst und für andere etwas bewirken und etwas tun, was Sinn und Spaß macht – so stellen sich Jugendliche ihre Freizeit vor. Und dabei ist die evangelische Jugend genau die richtige Adresse.

Ist neben Schule, WhatsApp, Sport und Party der Glaube bei Jugendlichen noch ein Thema?

Es lassen sich durchaus Verbindungen zwischen Frömmigkeit und der Lebensrealität Jugendlicher schaffen. Beides sind keine getrennten Welten. Natürlich müssen wir Jugendliche ganz anders ansprechen. Die Bindung zum Glauben ist heute dezentraler, sie darf auch gern online stattfinden. Mit Kirchturmdenken kommen wir nicht mehr weiter. Religiöse Bindung entsteht zumeist in jungen Jahren durch das Elternhaus. Wenn Kirche Spaß und Sinn macht, sind Jugendliche auch bereit, sich mit gelebtem Glauben und Religiosität auseinanderzusetzen.